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В Азербайджане будут штрафовать за дешевый алкоголь

17:07 449

В Азербайджане ожидаются новые штрафы за продажу алкогольных напитков дешевле минимально установленной стоимости. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных проступках.

Согласно проекту, штрафы за розничную торговлю алкоголем ниже определенной государством стоимости для физических лиц составят 100 манатов, для должностных лиц – 800 манатов, для юридических лиц – 1000 манатов.

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