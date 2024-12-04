В Азербайджане будут штрафовать за дешевый алкоголь
17:07 449
В Азербайджане ожидаются новые штрафы за продажу алкогольных напитков дешевле минимально установленной стоимости. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных проступках.
Согласно проекту, штрафы за розничную торговлю алкоголем ниже определенной государством стоимости для физических лиц составят 100 манатов, для должностных лиц – 800 манатов, для юридических лиц – 1000 манатов.
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