Пашинян заявил о точке невозврата

Отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам армянского премьера, возвращение Еревана в ОДКБ «становится все труднее, если не сказать невозможно».

Армянский премьер добавил, что Ереван не интересуется документами, которые принимаются в рамках ОДКБ: «Мы сказали, что замораживаем свое участие в деятельности ОДКБ, а это значит, что мы не участвуем в обсуждении какого-либо документа. Мы просто не накладываем вето ни на один документ, потому что, по сути, считаем себя вне ОДКБ, пусть делают, что хотят».