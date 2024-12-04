Москва готова. Но готов ли Тбилиси?
17:16 387
Россия будет готова к нормализации отношений с Грузией «настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что касается дальнейших перспектив нормализации двусторонних отношений с Грузией, то готовы идти по этому пути настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси», - отметила Захарова.
По ее словам, Москва верит, что «народу Грузии хватит прозорливости и веры не становиться пешкой в чужой, грязнейшей и очень опасной игре».
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