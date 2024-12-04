USD 1.7000
EUR 1.7868
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Оппозиция начала процедуру импичмента президента
Новость дня
Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Москва готова. Но готов ли Тбилиси?

17:16 387

Россия будет готова к нормализации отношений с Грузией «настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается дальнейших перспектив нормализации двусторонних отношений с Грузией, то готовы идти по этому пути настолько, насколько к этому будут готовы в Тбилиси», - отметила Захарова.

По ее словам, Москва верит, что «народу Грузии хватит прозорливости и веры не становиться пешкой в чужой, грязнейшей и очень опасной игре».

Поматросила и бросила
Поматросила и бросила горячая тема
15:09 3975
Путин доверил Савельеву стратегическую дорогу через Азербайджан
Путин доверил Савельеву стратегическую дорогу через Азербайджан новый поворот; все еще актуально
02:28 9910
Симонян увидел «положительную динамику» в переговорах с Баку
Симонян увидел «положительную динамику» в переговорах с Баку
16:52 706
Полиция взялась за грузинскую оппозицию
Полиция взялась за грузинскую оппозицию фото; видео; обновлено 16:46
16:46 1805
Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву
Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву
15:26 1931
Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец
Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец наша аналитика
12:52 5451
Сирийская каша и «мексиканское противостояние». Турция доигрывает партию
Сирийская каша и «мексиканское противостояние». Турция доигрывает партию главная тема; все еще актуально
01:47 6791
Соратник Эрдогана призвал турок не беспокоиться о фальшивых долларах
Соратник Эрдогана призвал турок не беспокоиться о фальшивых долларах
13:59 2447
Трамп собирается выполнить условия Путина
Трамп собирается выполнить условия Путина
13:45 4076
Украина атаковала полк Кадырова
Украина атаковала полк Кадырова видео
13:21 4784
Россия захватила «пол-Лондона» и готовит масштабное наступление
Россия захватила «пол-Лондона» и готовит масштабное наступление
11:55 5658

ЭТО ВАЖНО

Поматросила и бросила
Поматросила и бросила горячая тема
15:09 3975
Путин доверил Савельеву стратегическую дорогу через Азербайджан
Путин доверил Савельеву стратегическую дорогу через Азербайджан новый поворот; все еще актуально
02:28 9910
Симонян увидел «положительную динамику» в переговорах с Баку
Симонян увидел «положительную динамику» в переговорах с Баку
16:52 706
Полиция взялась за грузинскую оппозицию
Полиция взялась за грузинскую оппозицию фото; видео; обновлено 16:46
16:46 1805
Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву
Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву
15:26 1931
Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец
Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец наша аналитика
12:52 5451
Сирийская каша и «мексиканское противостояние». Турция доигрывает партию
Сирийская каша и «мексиканское противостояние». Турция доигрывает партию главная тема; все еще актуально
01:47 6791
Соратник Эрдогана призвал турок не беспокоиться о фальшивых долларах
Соратник Эрдогана призвал турок не беспокоиться о фальшивых долларах
13:59 2447
Трамп собирается выполнить условия Путина
Трамп собирается выполнить условия Путина
13:45 4076
Украина атаковала полк Кадырова
Украина атаковала полк Кадырова видео
13:21 4784
Россия захватила «пол-Лондона» и готовит масштабное наступление
Россия захватила «пол-Лондона» и готовит масштабное наступление
11:55 5658
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться