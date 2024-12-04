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Центробанки по всему миру рекордно скупают золото

17:24 130

В октябре центробанки (ЦБ) всего мира закупили в общей сложности 60 тонн золота, это максимальное значение в текущем году. Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту.

Лидерами по закупкам драгметалла стал ЦБ Индии, купивший 27 т, доведя общий объем закупок в нынешнем году до 77 т. На втором месте ЦБ Турции (17 т в октябре), на третьем — ЦБ Польши (8 т). По итогам октября эти три ЦБ сделали 60% от общемировых закупок со стороны центробанков.

В октябре закупки нарастили почти все ЦБ мира, кроме Кабо-Верде, Германии, Монголии, Иордании, Сингапура, Казахстана, Таиланда и Филиппин.

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