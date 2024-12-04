У французов отняли урановую шахту в Нигере

Французская компания Orano, занимающаяся добычей урана, сообщила 4 декабря, что военные власти Нигера взяли под контроль шахту, которая управлялась совместным предприятием Somair.

Это СП было создано Orano (63%) и правительством Нигера (37%). Со вчерашнего дня контроль над Somair полностью перешел к военным властям страны. Французская компания заявила, что намерена отстаивать свои права в рамках диалога с правительством Нигера.

Летом 2023 года в Нигере произошел военный переворот, после которого власти страны начали свертывать отношения со странами Запада, в том числе с Францией. С января посольство Франции в стране закрыто. Нигер также отказался от двух оборонных соглашений с Евросоюзом, а в конце ноября ЕС отозвал своего посла из страны.