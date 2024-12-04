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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Спецпосланник Трампа советует прокремлевскому олигарху «залезть в свою коробку»

17:39 2191

Российский олигарх Константин Малофеев не понимает США, поэтому ему «лучше залезть обратно в свою коробку», заявил в эфире Fox News Кит Келлог, которого избранный американский президент Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине.

«Ему лучше бы понять, кто такой Дональд Трамп, потому что это большая ошибка недооценивать Дональда Трампа. Это не Кит Келлог. Мы говорим о Соединенных Штатах Америки и президенте Трампе. И он разберется с этим, как он всегда с этим разбирался. Так что я бы прокомментировал так: лучше залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь. И ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки», — сказал Келлог в ответ на просьбу прокомментировать критику его мирного плана со стороны Малофеева.

2 декабря Малофеев в интервью Financial Times заявил, что президент России Владимир Путин не будет участвовать в переговорах по прекращению войны в Украине, если Трамп не подключит к ним «более широкие круги, обеспокоенные вопросами безопасности Москвы». Он также добавил, что Путин не заинтересован в мирном плане Трампа и хочет тотальной капитуляции Украины.

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