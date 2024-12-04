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Российский корабль обстрелял немецкий вертолет

17:41 2399

В Балтийском море российский корабль выпустил сигнальные ракеты по вертолету вооруженных сил Германии. Об этом пишет немецкое агентство DPA со ссылкой на источники, сообщение агентства приводит издание Die Welt.

По информации агентства, этот инцидент упомянула министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в кулуарах встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе.

Подробностей Бербок не привела. Когда произошел инцидент, неизвестно. О последствиях также не сообщается.

DPA отмечает, что сигнальные боеприпасы применяются только в чрезвычайных ситуациях. Вертолет, как отмечает агентство, выполнял наблюдательную миссию над Балтийским морем. Там, по словам Бербок, постоянно находятся суда, которые помогают в обходе санкций против России. Она анонсировала увеличение количества патрулей в регионе для защиты критической инфраструктуры.

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