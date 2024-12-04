В Баку завершили следствие по делу сотрудников Abzas Media

Завершилось предварительное следствие по уголовному делу сотрудников Abzas Media – Ульви Гасанли, Севиндж Аббасовой, Хафиза Бабалы, Мухаммеда Кекалова, Фарида Мехрализаде, Эльнары Гасымовой и Наргиз Абсаламовой.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Расима Садыхова, дата подготовительного заседания пока не назначена.

Отметим, что в прошлом году в отношении вышеперечисленных лиц было возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде, их арестовали решением суда.