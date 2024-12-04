Правозащитнику Руфату Сафарову добавили еще одну статью
19:10 789
Руфату Сафарову предъявлено дополнительное обвинение по статье 127.2.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса.
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Следственный орган представил ходатайство в суд по поводу ареста правозащитника Руфата Сафарова.
Как сообщает haqqin.az, в настоящее время Бинагадинский районный суд рассматривает данное ходатайство.
Отметим, что Руфат Сафаров был задержан 3 декабря. Ему предъявили обвинение в хулиганстве и мошенничестве.
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