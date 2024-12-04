Омбудсмен Грузии обвиняет полицию в пытках

Сотрудники аппарата народного защитника Грузии за пять дней протестов в стране посетили в изоляторах и больницах 201 человека, который был задержан или пострадал во время акций, заявил омбудсмен Грузии Леван Иоселиани.

«Расположение, природа и степень серьезности травм создает убедительную картину того, что полиция применяет насильственные методы против граждан как средство наказания. Преднамеренное и жесткое насилие с целью наказания представляет собой акт пыток», — говорится в заявлении.

Омбудсмен призвал МВД Грузии публично осудить такие действия полиции и принять меры по предотвращению противоправных действий со стороны полицейских.

По данным МВД Грузии, на акции 3 декабря 22 человека были задержаны по подозрению в совершении административных правонарушений. Всего по административным статьям с начала протестов задержали 315 человек, отмечает Paper Kartuli. Еще шестерых демонстрантов задержали по уголовным обвинениям. Многие задержанные жалуются, что полицейские их избивали.