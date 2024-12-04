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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Путин: «Доллар, доллар, доллар, доллар…»

18:03 1983

Президент России Владимир Путин выразил надежду на нормализацию отношений с западными странами. По его словам, «интерес есть и у них, и у нас».

Путин заявил, что США и европейцы «пока не сделали последнего шага, чтобы окончательно украсть российские активы».

«Мы никогда и не отказывались от доллара, это нам отказали в его использовании. Использование доллара как мировой резервной валюты за 10 лет принесло США $10 трлн просто так. Биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться, их никто не сможет запретить, и это будет происходить вне зависимости от того, какой будет судьба доллара», - сказал он.

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