Повстанцы окружили Хаму

А тем временем лидер Тахрир аль-Шама Абу-Мухаммед аль-Джулани находится с визитом в Алеппо.

Повстанцы полностью окружили город Хаму. Об этом говорится в заявлении Тахрир аль-Шам.

Сирийские повстанцы под руководством Абу-Мухаммада аль-Джулани призвали алавитов в Сирии отмежеваться от Башара Асада и перейти на сторону "свободного сирийского народа". Исламские армии заявляют, что религиозное меньшинство может себя чувствовать в безопасности.



Ранее Джулани опубликовал похожее обращение к христианам и другим сирийским меньшинствам.

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Сирийские оппозиционные силы в ходе наступления на Хаму захватили у сирийской армии базу армейской бригады 87 рядом с городом, сообщают турецкие телеграм-каналы.

Повстанцы продвигаются к центру Хамы с трех направлений. Город Хаттаб уже перешел под их контроль. Бои скоро начнутся у муниципалитетов Арза и Шийха.

Также сообщается, что сирийские повстанцы отбили у режима Асада деревню Мубакарат к востоку от центра Хамы, военный склад на северном въезде в город.

В Сети сообщается, что российские войска и силы Асада уходят из сирийских районов Айн-эль-Араб (Кобани), Айн-Исса, западнее Тель-Абьяда и Тель-эс-Самн к авиабазе Табка. Эти регионы находятся под контролем YPG/PKK.