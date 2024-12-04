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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Путин был в Кремле. А сотрудник ФСО размахивал пистолетом

18:43 853

В Кремле произошло чрезвычайное происшествие государственного масштаба. Как сообщает близкий к российским спецслужбам ТГ-канал ВЧК-ОГПУ, во время нахождения в Кремле президента России Владимира Путина, проводившего накануне встречи с заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым и молодым ученым Алексеем Кудриным, один из сотрудников спецслужбы – ФСО стал размахивать пистолетом.

Охранник угрожал застрелиться и записывал себя на камеру смартфона.

Охране Путина пришлось обезвредить неадекватного сотрудника ФСО.

По информации ТГ-канала, речь идет о 20-летнем сотруднике ФСО Алексее Егоршине.

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