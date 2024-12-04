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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Захарову не впустили на Мальту

18:56 489

Мальта аннулировала визу официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ перед вылетом российской делегации из Москвы.

"Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России М. В. Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств", - говорится в сообщении МИД России.

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