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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Пашинян разрывает последние нити с Путиным

19:02 560

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что заседание Высшего Евразийского экономического совета не будет проходить в Ереване, поскольку он счел его проведение нецелесообразным.

"Лично я считаю нецелесообразным проведение саммита в Армении, поскольку не все члены Высшего экономического совета ЕАЭС желательны для Республики Армения", - сказал он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет по просьбе председательствующей в ЕАЭС Армении на российской территории - в Санкт-Петербурге - 25 декабря. Председательствовать в ходе встречи будет Пашинян.

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