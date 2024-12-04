Пашинян разрывает последние нити с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте, что заседание Высшего Евразийского экономического совета не будет проходить в Ереване, поскольку он счел его проведение нецелесообразным.

"Лично я считаю нецелесообразным проведение саммита в Армении, поскольку не все члены Высшего экономического совета ЕАЭС желательны для Республики Армения", - сказал он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет по просьбе председательствующей в ЕАЭС Армении на российской территории - в Санкт-Петербурге - 25 декабря. Председательствовать в ходе встречи будет Пашинян.