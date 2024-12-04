Украинские истребители с французскими бомбами
19:07 245
Самолеты Су-25 Воздушных сил ВСУ адаптировали под новые французские управляемые авиабомбы Armement air-sol modulaire (AASM, A2SM или HAMMER). Соответствующее фото было опубликовано в Telegram-сообществе "Соняшник".
"Это первое визуальное подтверждение самого факта интеграции AASM Hammer под Су-25", - отмечают специалисты военно-технического портала Defense Express.
Ранее единственным подтверждением такой интеграции было заявление начальника авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова.
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