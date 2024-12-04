В Азербайджане будет открыта единственная в Европе Международная академия

Сегодня в столице Бахрейна Манаме прошел Конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Было принято решение, что единственный в Европе Международный учебный центр (академия) будет располагаться в Азербайджане. Всего подобных академий в мире будет пять.

Это исторический успех для отечественной тяжелой атлетики и важное решение для всего азербайджанского спорта. То, что Международная федерация доверила европейскую часть столь важного проекта Баку, говорит о роли нашей страны в мировой и европейской тяжелой атлетике и успешной работе нового руководства азербайджанской федерации.

Открытие Академии состоится в 2025 году. Она будет расположена в «ASK Арене», где сегодня располагается база национальной команды Азербайджана. В учебном центре будут проводиться международные тренерские курсы, семинары и лекции по лицензированию, судейские семинары, курсы для спортсменов со всей Европы.

Как и днем ранее на заседании Исполкома IWF, на Конгрессе Азербайджан провел презентацию будущей Академии. Представитель Министерства молодежи и спорта Тураб Теймуров рассказал руководству Международной федерации и собравшимся делегатам много интересного об Азербайджане, об успехах нашей страны, в том числе и спортивных, о созданной в Баку инфраструктуре и непосредственно об «ASK Арене». Отдельно было отмечено, что проект поддерживается государством.

На Конгрессе Азербайджан представляли заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов.