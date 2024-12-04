Может, отнять кресло президента у человека?

В последние несколько дней мы стали свидетелями проявления обескураживающей слабости людьми, возглавляющими совсем не слабые страны. Поневоле задаешься вопросом, не приходит ли пора поручить управление государством AI, искусственному интеллекту, по крайней мере, в некоторых вопросах, где человек-политик может быть некстати подвержен эмоциям. Джо Байден, когда возглавил Соединенные Штаты, был ветераном американской политики с уникальным опытом: сенатор с дремучего 1972 года и дважды вице-президент при Обаме. Были все основания верить, что он как минимум будет не худшим главой Белого дома, а, может, одним из лучших.

Так бы наверняка и было, если бы Байден выполнил свое обещание и остался переходным президентом, который после первого срока не пошел на второй, а передал эстафету в Демпартии более молодым и дерзким. Но 46-й президент дал слабину, уверовав и уверяя других, что лишь он может победить Трампа, ведь один раз это ему удалось. В результате поиск свежих сил в партии был блокирован, Байден, все более очевидно ветхий, дотянул в статусе главного оппонента Трампа до лета и 28 июня с треском провалил дебаты, представ тем, кем к тому моменту и стал: беспомощным стариком. Говорят, он был страшно недоволен и остается недовольным до сих пор, что дал себя убедить снять кандидатуру. Камала Харрис, далеко не самый сильный из возможных кандидатов от демократов, сделала в оставшееся до выборов время невероятное, почти сравнявшись с Трампом, но поражения избежать не смогла, нанесенный дедушкой Джо ущерб было невозможно компенсировать. И вот теперь, под конец срока, который из славного превратился в бесславный, Байден нанес еще один удар по своим: помиловал сына, который получил обвинения по двум уголовным делам и ожидал приговоров. В пояснении давил на жалость: «Надеюсь, вы поймете чувства отца». Тем самым нарушил еще одно свое обещание – не вмешиваться в исход судебных процессов по сыну, при том, что сам всегда напирал на то, что это Трамп никогда не держит слово и использует власть в личных интересах. Просто моральная катастрофа.