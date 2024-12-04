Может, отнять кресло президента у человека?
В последние несколько дней мы стали свидетелями проявления обескураживающей слабости людьми, возглавляющими совсем не слабые страны. Поневоле задаешься вопросом, не приходит ли пора поручить управление государством AI, искусственному интеллекту, по крайней мере, в некоторых вопросах, где человек-политик может быть некстати подвержен эмоциям.
Джо Байден, когда возглавил Соединенные Штаты, был ветераном американской политики с уникальным опытом: сенатор с дремучего 1972 года и дважды вице-президент при Обаме. Были все основания верить, что он как минимум будет не худшим главой Белого дома, а, может, одним из лучших.
Так бы наверняка и было, если бы Байден выполнил свое обещание и остался переходным президентом, который после первого срока не пошел на второй, а передал эстафету в Демпартии более молодым и дерзким. Но 46-й президент дал слабину, уверовав и уверяя других, что лишь он может победить Трампа, ведь один раз это ему удалось.
В результате поиск свежих сил в партии был блокирован, Байден, все более очевидно ветхий, дотянул в статусе главного оппонента Трампа до лета и 28 июня с треском провалил дебаты, представ тем, кем к тому моменту и стал: беспомощным стариком.
Говорят, он был страшно недоволен и остается недовольным до сих пор, что дал себя убедить снять кандидатуру. Камала Харрис, далеко не самый сильный из возможных кандидатов от демократов, сделала в оставшееся до выборов время невероятное, почти сравнявшись с Трампом, но поражения избежать не смогла, нанесенный дедушкой Джо ущерб было невозможно компенсировать.
И вот теперь, под конец срока, который из славного превратился в бесславный, Байден нанес еще один удар по своим: помиловал сына, который получил обвинения по двум уголовным делам и ожидал приговоров. В пояснении давил на жалость: «Надеюсь, вы поймете чувства отца». Тем самым нарушил еще одно свое обещание – не вмешиваться в исход судебных процессов по сыну, при том, что сам всегда напирал на то, что это Трамп никогда не держит слово и использует власть в личных интересах. Просто моральная катастрофа.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль покатился по эмоциональной лестнице еще дальше, попытавшись спрятать свои провалы, проведя государственный переворот. В отличие от Байдена, у бывшего прокурора практически не было политического опыта, и свою победу в 2022 году он одержал с перевесом всего в 0,7% голосов. Править под аккомпанемент нападок оппозиционной Национальной ассамблеи, которая постоянно клюет неопытного и не очень талантливого президента за просчеты и глупости, а заодно и его жену, падкую на роскошь, оказалось в конце концов настолько нестерпимо, что Юн Сок Ёль буквально психанул и ввел военное положение. А как еще заткнуть глотки критикам и насмешникам?
Может, у президента что-то и вышло бы с переворотом, если бы не рейтинг едва больше десяти процентов. Но если бы у него был пристойный рейтинг, так и госпереворот бы не понадобился. В результате вышел сплошной позор и почти неизбежный импичмент: армия совсем не бросилась выполнять приказ о блокировании работы парламента, хотя министр обороны, одноклассник главы государства, и поддержал начальственное решение. Национальная ассамблея тут же отменила военное положение. Руководство собственной партии открестилось от главы государства и осудило его действия, глава его администрации и десяток сотрудников подали в отставку, пресса, профсоюзы – буквально все выступили против попытки переворота. Пытаясь выглядеть сильнее, чем он является на самом деле, Юн Сок Ёль выставил себя на посмешище.
И тут мы возвращаемся к идее искусственного интеллекта на политических ролях. Никаких дискредитирующих родственных связей, никаких припадков гнева, падкости на лесть или коррупционных привычек. Неслыханная объективность и немыслимая скорость принятия решений. Неплохо бы, да?
Только сфера управления людьми – это постоянно возникающие уникальные задачи, не подпадающие под единый шаблон, и постоянно требующие эмпатии, способности поставить себя на место других людей. Политический лидер должен был в первую очередь человеком. И да, желательно сильным. Очень сильным. Но тут уж как народам повезет. Везет немногим.