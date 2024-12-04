Повстанцы приближаются к российской базе. У Путина три варианта

В Сирии оппозиционные силы, возглавляемые радикальной исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжают бои за контроль над третьим по величине городом страны — Хамой, уступающим по значимости лишь Дамаску и Алеппо. Согласно данным базирующегося в Лондоне Сирийского мониторинга по правам человека (SOHR), оппозиция пытается отвлечь силы сторонников Асада точечными атаками небольших групп на город, одновременно сосредотачивая основные силы на флангах, чтобы окружить Хаму с трех сторон. Наиболее ожесточенные бои идут за стратегически важные высоты Зейн аль-Абидин, находящиеся вблизи Хамы. Захват этих высот может значительно осложнить положение правительственных войск, обороняющих город, поставив их под угрозу окружения.

Другим направлением наступления «Хайят Тахрир аш-Шам» и их союзников является провинция Латакия, где расположена российская военная база. Российские источники сообщают, что боевикам удалось добиться значительных успехов в этом направлении и продвинуться вглубь территории провинции Латакия. Их наступление, начавшееся на этой неделе, поставило под угрозу ключевую российскую авиабазу Хмеймим, расположенную на побережье Средиземного моря. Согласно сообщениям, боевые действия активизировались в стратегически важном районе города Калаат аль-Мадик, к северо-западу от Хамы. Город был взят повстанцами после быстрого наступления, которые прорвали оборону сирийской армии. Этот район играет важную роль, соединяя западные прибрежные районы с остальной частью северо-западной Сирии. Отмечается, что авиабаза Хмеймим, находящаяся всего в 35 километрах от линии фронта, стала одной из основных целей оппозиционных группировок. Эта база, которая используется Россией с 2015 года для поддержки Башара Асада, является важным элементом стратегического влияния Москвы на Ближнем Востоке. Подчеркивается, что усиление угрозы авиабазе вызывает обеспокоенность среди российских военных, которые предпринимают дополнительные меры безопасности, включая нанесение авиаударов по позициям наступающих сил. По информации источников, линии обороны правительственных войск находятся под серьезным давлением, и военные изо всех сил пытаются сохранить контроль над стратегическими районами.

Напомним, авиабаза Хмеймим является ключевым элементом военного присутствия России в Сирии. До начала масштабного военного вмешательства России в Украину на базе размещалась крупная авиагруппировка, включая современные истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34. Однако позже большинство этих самолетов было возвращено в Россию для участия в боевых действиях на украинском фронте. Сколько боевых самолетов остается на авиабазе Хмеймим в настоящее время, неизвестно. Ранее стало известно, что Россия вывела свои корабли из военно-морской базы в сирийском порту Тартус. Это свидетельствует о том, что Москва осознает утрату контроля режимом Асада и видит реальные угрозы для своих военных объектов. Для защиты военно-морской базы в Тартусе и авиабазы Хмеймим требуется значительное количество живой силы, которой у России из-за войны в Украине либо нет, либо ее переброска в Сирию потребует нескольких недель. Между тем события развиваются стремительно, и оппозиционные силы, захватившие большое количество военных трофеев, создают реальную угрозу для российских баз. Тем не менее российское руководство пока сохраняет сдержанность в отношении ситуации в Сирии, продолжая демонстрировать поддержку Башару Асаду. В распоряжении Москвы есть три основных инструмента для стабилизации положения режима Асада. Первый — это экстренная военная и техническая помощь сирийской армии. Второй вариант — оказание помощи живой силой. И, наконец, третий — нанесение авиаударов по позициям оппозиционных сил, как это происходит сейчас.