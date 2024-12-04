Корейцы требуют арестовать президента
19:55 510
В Сеуле вспыхнули массовые акции с требованием арестовать президента Юн Сок Ёля, предпринявшего попытку госпереворота и введения военного положения в стране. Напомним, решением парламента незаконный указ президента был отменен.
Участники акции протеста пришли со свечами - символом манифестаций 2016 года, в результате которых был отстранен от должности прежний президент Пак Кын Хе.
Протестующие направились к офису президента с требованием его ареста.
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