Корейцы требуют арестовать президента

В Сеуле вспыхнули массовые акции с требованием арестовать президента Юн Сок Ёля, предпринявшего попытку госпереворота и введения военного положения в стране. Напомним, решением парламента незаконный указ президента был отменен.

Участники акции протеста пришли со свечами - символом манифестаций 2016 года, в результате которых был отстранен от должности прежний президент Пак Кын Хе.

Протестующие направились к офису президента с требованием его ареста.