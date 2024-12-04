Премьер-министр Грузии обвинил Запад в попытке госпереворота в Тбилиси

Ряд европейских политиков и бюрократов угрожали Грузии "майданом", однако план провалился.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью венгерскому политическому YouTube-каналу.

"Некоторые европейские политики и бюрократы прямо угрожали нам грузинским "майданом". Этой идее не суждено сбыться. Четвертая попытка организовать грузинский "майдан" провалилась. Поэтому каких-либо существенных рисков для нашей страны я не вижу", - сказал Кобахидзе.