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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Премьер-министр Грузии обвинил Запад в попытке госпереворота в Тбилиси

19:58 555

Ряд европейских политиков и бюрократов угрожали Грузии "майданом", однако план провалился.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью венгерскому политическому YouTube-каналу.

"Некоторые европейские политики и бюрократы прямо угрожали нам грузинским "майданом". Этой идее не суждено сбыться. Четвертая попытка организовать грузинский "майдан" провалилась. Поэтому каких-либо существенных рисков для нашей страны я не вижу", - сказал Кобахидзе.

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