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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Байрамов обсуждает с Евросоюзом Армению и энергетику

20:01 471

Глава МИД Азербайджана на полях СМИД ОБСЕ провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов и Кая Каллас обсудили процесс нормализации постконфликтных отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы политического диалога между Азербайджаном и ЕС, а также широкий круг тем, включая сотрудничество в области энергетической безопасности.

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