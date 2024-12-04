Байрамов обсуждает с Евросоюзом Армению и энергетику
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Глава МИД Азербайджана на полях СМИД ОБСЕ провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
Джейхун Байрамов и Кая Каллас обсудили процесс нормализации постконфликтных отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы политического диалога между Азербайджаном и ЕС, а также широкий круг тем, включая сотрудничество в области энергетической безопасности.
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