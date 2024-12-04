Байрамов обсуждает с Евросоюзом Армению и энергетику

Глава МИД Азербайджана на полях СМИД ОБСЕ провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов и Кая Каллас обсудили процесс нормализации постконфликтных отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы политического диалога между Азербайджаном и ЕС, а также широкий круг тем, включая сотрудничество в области энергетической безопасности.