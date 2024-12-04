В Нью-Йорке убит глава крупнейшей страховой компании
20:04 1029
Неизвестный на Манхэттене в Нью-Йорке застрелил главу крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, предполагаемого преступника ищут, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.
По информации телеканала, инцидент произошел, когда Томпсон направлялся на конференцию в отель New York Hilton. Неизвестный открыл огонь с расстояния 6 метров, сделав несколько выстрелов и убив главу компании.
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