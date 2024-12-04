В Нью-Йорке убит глава крупнейшей страховой компании

Неизвестный на Манхэттене в Нью-Йорке застрелил главу крупной страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, предполагаемого преступника ищут, сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации телеканала, инцидент произошел, когда Томпсон направлялся на конференцию в отель New York Hilton. Неизвестный открыл огонь с расстояния 6 метров, сделав несколько выстрелов и убив главу компании.