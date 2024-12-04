Путин: Россия – самая привлекательная для инвесторов страна
Россия обогнала все страны мира по привлекательности для инвестиций, заявил в среду на форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин.
По его словам, такую оценку сделало Агентство стратегических инициатив, которое, как утверждал Путин, использовало ту же методологию, что и Всемирный банк.
«Были учтены свыше 800 критериев — от открытия предприятий до решения проблем неплатежеспособности. Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата. При этом по уровню нормативно-правовой базы и качества оказания государственных услуг Россия, безусловно, опередила все страны», — сказал Путин.
В то же время, как напоминают «Московские новости», по данным Центробанка России, за четверть века Россия стала одним из мировых лидеров по оттоку капитала, который превысил $1 триллион. Накопленным итогом 2000–21 гг. частный сектор, согласно статистике Центробанка, вывез из страны $803,9 млрд. Максимальный отток был зафиксирован в 2014 году ($152,1 млрд) и в 2008 году ($133,8 млрд), а чистый приток капитала экономика получила лишь дважды — в 2006 и 2007 гг.
После начала войны с Украиной ЦБ закрыл статистику по оттоку капитала. Эксперты ЦМАКП, впрочем, оценили его в рекордные $253 млрд за первые полтора года боевых действий.
Попытка развернуть экономику на Восток после развала отношений с Западом не принесла России новых инвестиций: за 2023 год и первую половину 2024-го вложения иностранцев в реальный сектор РФ (прямые иностранные инвестиции) сократились почти на 30% — с $442 млрд до $318 млрд, согласно официальным данным ЦБ.