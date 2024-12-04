Путин: Россия – самая привлекательная для инвесторов страна

Россия обогнала все страны мира по привлекательности для инвестиций, заявил в среду на форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин.

По его словам, такую оценку сделало Агентство стратегических инициатив, которое, как утверждал Путин, использовало ту же методологию, что и Всемирный банк.



«Были учтены свыше 800 критериев — от открытия предприятий до решения проблем неплатежеспособности. Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата. При этом по уровню нормативно-правовой базы и качества оказания государственных услуг Россия, безусловно, опередила все страны», — сказал Путин.