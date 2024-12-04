Украинский дрон атаковал центр Грозного: есть жертвы и разрушения

Сегодня, 4 декабря, украинский дрон атаковал центр Грозного. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямой линии.

По его словам, в результате удара задета крыша здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

Есть пострадавшие.

"Куда угодно дроном ударяют. Сегодня по центру города Грозного ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка полиции. Пострадали мирные люди", - сказал он.