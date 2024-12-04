Замминистра обороны Великобритании: За полгода может быть разгромлена британская армия

Алистер Карнс, заместитель министра обороны Великобритании по кадровой политике и ветеранам, заявил, что при потерях, сопоставимых с потерями в войне в Украине, британские сухопутные войска потеряют весь свой личный состав в срок от полугода до года.

Карнс сказал об этом, выступая на конференции в аналитическом центре RUSI.

«В масштабной войне — не при ограниченной интервенции, а похожей на войну в Украине — наши сухопутные войска, например, при текущей динамике потерь будут израсходованы — в составе коалиции многих государств — в срок от шести месяцев до года», — цитирует политика Sky News.