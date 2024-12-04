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Замминистра обороны Великобритании: За полгода может быть разгромлена британская армия

20:53 129

Алистер Карнс, заместитель министра обороны Великобритании по кадровой политике и ветеранам, заявил, что при потерях, сопоставимых с потерями в войне в Украине, британские сухопутные войска потеряют весь свой личный состав в срок от полугода до года.

Карнс сказал об этом, выступая на конференции в аналитическом центре RUSI.

 «В масштабной войне — не при ограниченной интервенции, а похожей на войну в Украине — наши сухопутные войска, например, при текущей динамике потерь будут израсходованы — в составе коалиции многих государств — в срок от шести месяцев до года», — цитирует политика Sky News.

Он привел пример России, которая, по его словам, сейчас теряет убитыми и ранеными в среднем по 1500 человек в день (такую же цифру во вторник называл источник Русской службы Би-би-си в НАТО; эта оценка представляется реалистичной, если экстраполировать подсчеты российских потерь по открытым источникам). Неся такие потери, Россия уже практически целиком потеряла не только ту армию, с которой начинала войну, но и еще одну такой же численности, и скоро перейдет к третьей, цитирует Sky News.

В этом рассуждении Карнс не говорил о том, насколько неизбежен такой уровень потерь, а призывал уделять больше внимания резервам, которые необходимы, чтобы восполнять потери воюющей армии. По состоянию на 1 октября, пишет агентство PA, британские сухопутные войска насчитывали 109 245 человек и еще 25 814 добровольцев-резервистов.

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