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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Медведев опасается биологического оружия

20:56 1032

Искусственный интеллект может способствовать появлению нового биологического оружия, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Россия должна постоянно создавать надёжную защиту от угроз биологического терроризма, подчеркнул он: «США утыкали своими биолабораториями практически весь мир. И чем они там занимаются — бог весть, никто не знает».

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