Медведев опасается биологического оружия
20:56 1032
Искусственный интеллект может способствовать появлению нового биологического оружия, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Россия должна постоянно создавать надёжную защиту от угроз биологического терроризма, подчеркнул он: «США утыкали своими биолабораториями практически весь мир. И чем они там занимаются — бог весть, никто не знает».
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