Спикер Конгресса ослушался Байдена: Украинский вопрос в компетенции Трампа

Спикер нижней палаты Конгресса США, республиканец Майк Джонсон отклонил запрос действующего президента Джо Байдена к американским законодателям о выделении дополнительного финансирования для Украины на следующий год в размере 24 млрд долларов.

Как сообщает "Голос Америки", председатель Палаты представителей заявил, что не собирается выносить на голосование дополнительную помощь для Киева.