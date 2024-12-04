Спикер Конгресса ослушался Байдена: Украинский вопрос в компетенции Трампа
Спикер нижней палаты Конгресса США, республиканец Майк Джонсон отклонил запрос действующего президента Джо Байдена к американским законодателям о выделении дополнительного финансирования для Украины на следующий год в размере 24 млрд долларов.
Как сообщает "Голос Америки", председатель Палаты представителей заявил, что не собирается выносить на голосование дополнительную помощь для Киева.
По его словам, в Америке есть избранный президент Дональд Трамп, от которого конгрессмены ждут указаний по этому вопросу. "У нас есть новоизбранный президент, мы ждем и будем выполнять указания нового главнокомандующего относительно всего этого", - сказал спикер.
До этого стало известно, что Байден обратился к Конгрессу с предложением предоставить дополнительное финансирование для Украины на 2025 год в размере 24 млрд долларов, но встретил сопротивление со стороны некоторых республиканцев. Так, сенатор-республиканец Майк Ли из Юты призвал законодателей отклонить запрос президента о новой финансовой помощи для Киева.