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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Спикер Конгресса ослушался Байдена: Украинский вопрос в компетенции Трампа

21:00 1190

Спикер нижней палаты Конгресса США, республиканец Майк Джонсон отклонил запрос действующего президента Джо Байдена к американским законодателям о выделении дополнительного финансирования для Украины на следующий год в размере 24 млрд долларов. 

Как сообщает "Голос Америки", председатель Палаты  представителей заявил, что не собирается выносить на голосование дополнительную помощь для Киева.

Майк Джонсон

По его словам, в Америке есть избранный президент Дональд Трамп, от которого конгрессмены ждут указаний по этому вопросу.  "У нас есть новоизбранный президент, мы ждем и будем  выполнять указания нового главнокомандующего относительно всего этого", - сказал спикер. 

До этого стало известно, что Байден обратился к Конгрессу с предложением предоставить дополнительное финансирование для Украины на 2025 год в размере 24 млрд долларов, но встретил сопротивление со стороны некоторых республиканцев. Так, сенатор-республиканец Майк Ли из Юты призвал законодателей отклонить запрос президента о новой финансовой помощи для Киева.

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