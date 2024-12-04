Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона
Противостояние между избранным президентом Дональдом Трампом и американскими сенаторами приобретает драматические, поистине гротескные формы. Ожидается, что верхняя палата Конгресса США «прокатит» и еще одного назначенца Трампа - Пита Хегсета, которого тот прочит на место министра обороны США. Он может последовать вслед за Мэттом Гетцем, обвиненным в растлении малолетней, который, не дождавшись слушаний, сам снял свою кандидатуру на пост генерального прокурора США.
Хегсет, который служил в Ираке и Афганистане и даже был награжден двумя Бронзовыми звездами, но никогда не руководил крупным государственным агентством, обвиняется в неподобающем отношении к женщинам, пристрастии к выпивке и бесхозяйственности. «Мы не можем позволить себе иметь министра обороны, который регулярно пьет», - говорит сенатор Кевин Крамер из Северной Дакоты. «То, что о нем сообщают, очень тревожно», - согласен с ним его коллега Линдси Грэм, давний сторонник Трампа.
Как уже сообщал haqqin.az, сразу после того, как Трамп заявил о своем кандидате на пост главы Пентагона, в печати появились многочисленные сообщения о том, что Хегсет обвиняется в изнасиловании одной из женщин, которая участвовала вместе с ним в Конференции женщин Калифорнии в 2017 году. Тогда она оказалась вместе с ним в одной комнате, он отобрал у нее мобильный телефон, не позволил выйти в коридор и совершил свое злодеяние. Хегсет не отрицает случившееся, но уверяет, что все было по взаимному согласию. Однако вскоре эта дама посетила врача, поскольку было подозрение, что у нее в результате интимного акта были повреждены внутренние органы. После этого насильник выплатил пострадавшей круглую сумму.
Сейчас Пит Хегсет появляется на встречах с сенаторами — на этой неделе он прибудет в Капитолий во второй раз - в сопровождении супруги. Считается, что в ее присутствии застенчивые сенаторы не станут требовать отчета от кандидата в министры о том, когда и кого он еще насиловал. Бывшие однополчане свидетельствуют, что Хегсет нередко домогался женщин-служащих. При этом он неоднократно заявлял о своем категорическом неприятии службы женщин в американской армии.
О его пьянстве рассказывают члены двух групп ветеранов — Concerned Veterans for America и Veterans for Freedom. Они говорят, что тот очень часто появлялся на встречах в сильном подпитии и даже если стоял на ногах, от него всегда исходил запах спиртного. Будучи «под мухой» Хегсет также приставал к женщинам, работавшим в этих организациях. Кроме того, как пишет New Yorker, его обвиняют еще в том, что он брал невероятные суммы в кредит для ветеранских организаций, но никогда не мог выплатить долг вовремя.
Далеко не всех сенаторов-республиканцев впечатлил этот список «добродетелей» трамповского назначенца. «Он - истинный патриот, - говорит о нем сенатор Томми Табервиль. - Он просто родился для того, чтобы руководить Министерством обороны». Сенатор Рон Джонсон, который встречался с Хегсетом в понедельник, говорит, что его «совершенно не волнуют обвинения в адрес кандидата, важна его будущая работа по реформированию Вооруженных сил США». Которые, заметим, контролируют ядерные арсеналы страны.
Очевидно, что это «реформирование» пройдет успешно, если будущий глава Пентагона будет с утра принимать по полбутылки виски. Как говорят, «с утра выпил — весь день свободен». А ведь в случае его утверждения на пост министра обороны он станет шестым по счету в так называемом «cписке преемственности» - то есть тех, кто может занять высший пост в стране в случае какого-либо общенационального форс-мажора.
Но, как мы уже указали, далеко не все сенаторы благословляют пагубные пристрастия возможного будущего министра. В Сенате сейчас у республиканцев 53 места. И если демократы в полном составе проголосуют против кандидатуры Хегсета, им будет не хватать всего четырех голосов республиканцев, чтобы показать от ворот-поворот этому проходимцу.
«Я полагаю, что нам нужны будут background checks (проверка биографических данных) кандидата на слушаниях», - говорит сенатор-республиканец Роджер Уикер, влиятельный член комитета по вооруженным силам.
А нынешний лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер призывает своего коллегу-республиканца Джона Туна, к которому в январе перейдет партийное большинство, провести тщательную проверку всех кандидатов на ключевые посты Дональда Трампа. Речь идет не только о Пите Хегсете, хотя он - первый в очереди, а, по крайней мере, еще о двух избранниках Трампа – Талси Габбард, которую будущий хозяин Белого дома хочет посадить в кресло директора Национальной разведки, и неудачном потомке славной династии Кеннеди - Роберте Кеннеди-младшем. Габбард обвиняют в малопонятной симпатии к Владимиру Путину, а также в том, что она нелегально встречалась с сирийским диктатором Башаром Асадом. О Кеннеди говорят как о странном индивидууме, на котором природа отдохнула.