Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона

Как уже сообщал haqqin.az, сразу после того, как Трамп заявил о своем кандидате на пост главы Пентагона, в печати появились многочисленные сообщения о том, что Хегсет обвиняется в изнасиловании одной из женщин, которая участвовала вместе с ним в Конференции женщин Калифорнии в 2017 году. Тогда она оказалась вместе с ним в одной комнате, он отобрал у нее мобильный телефон, не позволил выйти в коридор и совершил свое злодеяние. Хегсет не отрицает случившееся, но уверяет, что все было по взаимному согласию. Однако вскоре эта дама посетила врача, поскольку было подозрение, что у нее в результате интимного акта были повреждены внутренние органы. После этого насильник выплатил пострадавшей круглую сумму.

Сейчас Пит Хегсет появляется на встречах с сенаторами — на этой неделе он прибудет в Капитолий во второй раз - в сопровождении супруги. Считается, что в ее присутствии застенчивые сенаторы не станут требовать отчета от кандидата в министры о том, когда и кого он еще насиловал. Бывшие однополчане свидетельствуют, что Хегсет нередко домогался женщин-служащих. При этом он неоднократно заявлял о своем категорическом неприятии службы женщин в американской армии.

О его пьянстве рассказывают члены двух групп ветеранов — Concerned Veterans for America и Veterans for Freedom. Они говорят, что тот очень часто появлялся на встречах в сильном подпитии и даже если стоял на ногах, от него всегда исходил запах спиртного. Будучи «под мухой» Хегсет также приставал к женщинам, работавшим в этих организациях. Кроме того, как пишет New Yorker, его обвиняют еще в том, что он брал невероятные суммы в кредит для ветеранских организаций, но никогда не мог выплатить долг вовремя.