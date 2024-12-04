Кадыров: Трамп должен доказать миру, что он мужчина

«Если Трамп мужчина, то должен доказать всему миру, что он мужчина и что слово свое надо держать», — заявил глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого включения, комментируя предвыборное обещание президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине в течение 24 часов.

«Трамп не сможет остановить войну за 24 часа, но если у него получится приостановить финансирование своей страны и своих "европейских собачек" украинского конфликта, то Путин может сказать свое последнее слово», - добавил он.