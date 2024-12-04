Министры обороны Армении и Греции ведут переговоры в США
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Министр обороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с министром национальной обороны Греции Никосом Дендиасом. Встреча состоялась в рамках рабочего визита С.Папикяна в США 4 декабря в посольстве Греции.
Как сообщают армянские СМИ, министры обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между государствами в сфере обороны.
Сурен Папикян и Никос Дендиас
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