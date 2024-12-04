Кто такой аль-Джулани? И почему он стал лидером повстанцев?

Ведущее американское издание Wall Street Journal опубликовало исследовательскую статью о личности и жизненном пути лидера движения «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммада аль-Джулани. Напомним, за считанные дни исламская армия захватила многие города и провинции Сирии, продолжая наступление в сторону Дамаска. В статье рассказывается, как аль-Джулани воевал в Ираке и Сирии, добивался, чтобы США сняли с него статус особо опасного террориста, а также об его отношениях с ИГИЛ и «Аль-Каедой». * * *

В 2003 году Абу Мухаммад аль-Джулани, рожденный под именем Ахмед Хусейн аль-Шараа, отправился из Сирии в Ирак, чтобы в качестве добровольца помочь отразить вторжение США. Он попал в американский лагерь для военнопленных, вернулся в Сирию только в 2011-м и стал эмиссаром основателя «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. В Сирию он прибыл, как пишет The Wall Street Journal, «с сумками, полными денег, и миссией вывести экстремистское движение на мировой уровень». Вначале созданный аль-Джулани филиал ИГ в Сирии (в то время обе организации подчинялись «Аль-Каеде») порвал с иракскими соратниками, когда аль-Багдади провозгласил себя халифом «Исламского государства». Затем аль-Джулани разорвал связи с аль-Багдади, и его новая организация — фронт «Ан-Нусра» — осталась сирийской ветвью «Аль-Каеды». В 2017 группировка, возглавляемая аль-Джулани, переименовалась в «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), заявив о разрыве связей с «Аль-Каедой». По словам старшего научного сотрудника Вашингтонского института ближневосточной политики и автора книги о ХТШ Аарона Зелина, разрыв аль-Джулани с ИГ и «Аль-Каедой» был «совершенно искренним», а ХТШ таким образом уходила от идеи мирового джихада. В Госдепартаменте США переименование и разрыв с «Аль-Каедой» считают притворными, а новое название — просто другим названием «Ан-Нусры». В США аль-Джулани с 2013 года внесен в список особо опасных террористов, как и ХТШ. Он остается в нем, несмотря на сделанное почти 10 лет назад заявление, что он не стремится быть врагом Америки. С того момента, как администрация Дональда Трампа в 2020 году заключила сделку с «Талибаном», аль-Джулани и группировка ХТШ пытались добиться соглашения, которое сняло бы с них террористический статус, — но безуспешно.

После объявления о разрыве с «Аль-Каедой» аль-Джулани превратил ХТШ, которая с 2015 года контролирует практически полностью провинцию Идлиб на севере Сирии, в хорошо дисциплинированную силу, построенную на «смеси исламизма и национализма», пишет WSJ. Издание отмечает, что силы ХТШ предпочитают вести свою борьбу под сирийским флагом, который восходит к республике, существовавшей еще до прихода к власти семьи Асадов. По словам Дарин Халифы, старшей советницы Международной кризисной группы, которая неоднократно встречалась с аль-Джулани в Сирии, руководство ХТШ «прагматично и менее идеологизировано», а самого лидера группировки она называет политиком, который готов заключать сделки и идет на большие компромиссы по многим вопросам, кроме борьбы с режимом. По мнению вице-президента Института исследований СМИ Ближнего Востока и бывшего координатора Госдепартамента США по вопросам коммуникаций в сфере борьбы с терроризмом Альберто Мигеля Фернандеса, у группировки все еще есть элементы экстремистской идеологии, «но они не глупые экстремисты, а националистические экстремисты». «Аль-Джулани знает, что ему нужно смягчить свой тон — например, в отношении меньшинств, потому что это то, что ему будут ставить в упрек на Западе», — говорит Фернандес.

Другие опрошенные WSJ эксперты, напротив, сомневаются, что аль-Джулани может превратиться из «мелкого сирийского джихадиста в Ираке» в «лидера сирийской революции». «Да, он, вероятно, стал более умеренным с возрастом, и, возможно, отказался от части своей радикальной идеологии. Но я думаю, более вероятно, что он скрывает свои истинные намерения», — говорит специалист по Сирии из университета Люмьер Лион Фабрис Баланш. Сам аль-Джулани в интервью американской программе PBS Frontline в Идлибе в 2021 году сказал, что не сожалеет о праздновании 11 сентября 2001 года, атаках на Америку со стороны «Аль-Каеды» или о борьбе с войсками США в Ираке. «Если бы не было американского присутствия, не было бы и сопротивления в Ираке. Любой, кто жил в исламском или арабском мире в то время, и говорит, что он не был рад атакам 11 сентября, лжет. Но люди, безусловно, сожалеют об убийстве невинных людей», — сказал аль-Джулани. В этом же интервью аль-Джулани утверждал, что ХТШ не берет власть в регионе, а составляет часть сирийской революции, которая не может быть ограничена одним человеком. Террористический статус он называл «политическим ярлыком, который не несет в себе никакой правды или достоверности». «За десять лет нашего пути в этой революции мы не представляли никакой угрозы западному или европейскому обществу. Мы призываем страны, которые приняли эти меры, пересмотреть свою политику в отношении этой революции», — говорил он.