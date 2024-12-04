Итоги года с Мадатом Гулиевым

Со вступительной речью выступил президент Федерации Мадат Гулиев. Он отметил заслуги азербайджанских спортсменов - в частности успешное выступление на соревнованиях в Болгарии, где Турал Исрафилов и Виктория Сидоренко добыли серебряные медали.

Мадат Гулиев сделал акцент на том, что была проведена правильная работа со стороны спортсменов, тренеров, технического и медицинского штабов. Глава Федерации затронул также вопрос технической базы. Говоря о тренерской работе, он подчеркнул важность использования современных методик. По словам президента, тренеры должны самосовершенствоваться и уделять больше внимания изучению английского языка.

Он не забыл отметить огромную поддержку Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета, которые сыграли важную роль в достижении высоких результатов в этом году.