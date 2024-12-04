Итоги года с Мадатом Гулиевым
Федерация велоспорта Азербайджана провела собрание, на котором подвела итоги 2024 года.
Со вступительной речью выступил президент Федерации Мадат Гулиев. Он отметил заслуги азербайджанских спортсменов - в частности успешное выступление на соревнованиях в Болгарии, где Турал Исрафилов и Виктория Сидоренко добыли серебряные медали.
Мадат Гулиев сделал акцент на том, что была проведена правильная работа со стороны спортсменов, тренеров, технического и медицинского штабов. Глава Федерации затронул также вопрос технической базы. Говоря о тренерской работе, он подчеркнул важность использования современных методик. По словам президента, тренеры должны самосовершенствоваться и уделять больше внимания изучению английского языка.
Он не забыл отметить огромную поддержку Министерства молодежи и спорта и Национального олимпийского комитета, которые сыграли важную роль в достижении высоких результатов в этом году.
Генсек Федерации Эльнара Мусаева рассказала о важных событиях в мире азербайджанского велоспорта, произошедших в уходящем году. Она отметила, что с этого года Федерация изменила свою стратегию. Перспективным велосипедистам уделяется особое внимание. Азербайджанские спортсмены приняли участие в ряде крупнейших соревнований, таких как чемпионаты мира и Европы по различным велодисциплинам. Каждое подобное соревнование имеет важнейшее значение с точки зрения приобретения необходимого опыта.
Говоря о планах на 2025-й год, Эльнара Мусаева выделила три главных мультиспортивных соревнования - Игры стран СНГ в Азербайджане, Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Северной Македонии и Исламиада в Саудовской Аравии. Идет планомерная подготовка. На азербайджанских велосипедистов на этих стартах будут возложены большие надежды.
2024-й год отметился еще большим количеством велопробегов, в том числе и с участием гостей COP29.
В конце мероприятия медалистам соревнования в Болгарии и самым активным велосипедистам по итогам года были вручены премии.