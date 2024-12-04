Сын экс-президента Порошенко - дезертир

Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея объявили в национальный розыск, сообщает "Страна.ua".

"Алексей Порошенко объявлен в розыск из-за неявки по повестке", — говорится в тексте.

Отмечается, что его вызывали в военкомат дважды — 4 сентября и 21 октября — но сын экс-президента не явился. У Алексея Порошенко есть воинское звание лейтенанта запаса.