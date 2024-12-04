США ввели санкции против «русскоязычных финансовых преступников», связанных с разведкой

Бюро по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении TGR Group, которая продавала попавшим под санкции россиянам привязанные к доллару стейблкоины. Из физических лиц под американские санкции попал Джордж Росси, гражданин Украины, родившийся в России, который, как считает OFAC, контролирует TGR Group.

Как сообщает ВВС, британское агентство по борьбе с организованной преступностью NCA рассказало о «сетях русскоязычных преступников» под названиями Smart и TGR, которые принимали деньги в одной стране и делали доступной эквивалентную сумму в другой, часто обменивая криптовалюту на наличные.

Эти схемы работали не только для криминальных структур, включая контрабандистов наркодиллеров, но также позволяли подсанкционным россиянам покупать недвижимость в Великобритании, а с конца 2022 по лето 2023 года Smart использовался для финансирования российского шпионажа, уверяют в ведомстве.

NCA рассказали, что в рамках операции арестованы 84 человека, многие из них уже приговорены к тюремным срокам, также изъято более £20 млн в виде наличных и криптовалюты.