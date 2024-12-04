USD 1.7000
EUR 1.7868
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Оппозиция начала процедуру импичмента президента
Новость дня
Оппозиция начала процедуру импичмента президента

США ввели санкции против «русскоязычных финансовых преступников», связанных с разведкой

4 декабря 2024, 23:27 540

Бюро по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении TGR Group, которая продавала попавшим под санкции россиянам привязанные к доллару стейблкоины. Из физических лиц под американские санкции попал Джордж Росси, гражданин Украины, родившийся в России, который, как считает OFAC, контролирует TGR Group.

Как сообщает ВВС, британское агентство по борьбе с организованной преступностью NCA рассказало о «сетях русскоязычных преступников» под названиями Smart и TGR, которые принимали деньги в одной стране и делали доступной эквивалентную сумму в другой, часто обменивая криптовалюту на наличные.

Эти схемы работали не только для криминальных структур, включая контрабандистов наркодиллеров, но также позволяли подсанкционным россиянам покупать недвижимость в Великобритании, а с конца 2022 по лето 2023 года Smart использовался для финансирования российского шпионажа, уверяют в ведомстве.

NCA рассказали, что в рамках операции арестованы 84 человека, многие из них уже приговорены к тюремным срокам, также изъято более £20 млн в виде наличных и криптовалюты.

Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона наша корреспонденция
4 декабря 2024, 21:14 4234
Тысячи протестующих в центре Тбилиси
Тысячи протестующих в центре Тбилиси о развитии ситуации, новое видео, обновляется
4 декабря 2024, 22:58 3950
Кто такой аль-Джулани? И почему он стал лидером повстанцев?
Кто такой аль-Джулани? И почему он стал лидером повстанцев? подробности WSJ
4 декабря 2024, 22:04 2355
Аресты в Грузии: изымают коктейли Молотова и пиротехнику
Аресты в Грузии: изымают коктейли Молотова и пиротехнику фото; видео; обновлено 21:39
4 декабря 2024, 21:39 5351
Синдром ГКЧП: вспыхнул ярко – сгорел стремительно
Синдром ГКЧП: вспыхнул ярко – сгорел стремительно главная тема
4 декабря 2024, 16:53 3963
Повстанцы приближаются к российской базе. У Путина три варианта
Повстанцы приближаются к российской базе. У Путина три варианта о развитии ситуации
4 декабря 2024, 19:37 6467
Поматросила и бросила
Поматросила и бросила горячая тема
4 декабря 2024, 15:09 7831
Украинский дрон атаковал центр Грозного: есть жертвы и разрушения
Украинский дрон атаковал центр Грозного: есть жертвы и разрушения обновлено
4 декабря 2024, 20:17 5142
Путин: Россия – самая привлекательная для инвесторов страна
Путин: Россия – самая привлекательная для инвесторов страна
4 декабря 2024, 20:13 1706
Может, отнять кресло президента у человека?
Может, отнять кресло президента у человека? главный вопрос
4 декабря 2024, 19:16 3880
Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец
Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец наша аналитика
4 декабря 2024, 12:52 8769

ЭТО ВАЖНО

Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона наша корреспонденция
4 декабря 2024, 21:14 4234
Тысячи протестующих в центре Тбилиси
Тысячи протестующих в центре Тбилиси о развитии ситуации, новое видео, обновляется
4 декабря 2024, 22:58 3950
Кто такой аль-Джулани? И почему он стал лидером повстанцев?
Кто такой аль-Джулани? И почему он стал лидером повстанцев? подробности WSJ
4 декабря 2024, 22:04 2355
Аресты в Грузии: изымают коктейли Молотова и пиротехнику
Аресты в Грузии: изымают коктейли Молотова и пиротехнику фото; видео; обновлено 21:39
4 декабря 2024, 21:39 5351
Синдром ГКЧП: вспыхнул ярко – сгорел стремительно
Синдром ГКЧП: вспыхнул ярко – сгорел стремительно главная тема
4 декабря 2024, 16:53 3963
Повстанцы приближаются к российской базе. У Путина три варианта
Повстанцы приближаются к российской базе. У Путина три варианта о развитии ситуации
4 декабря 2024, 19:37 6467
Поматросила и бросила
Поматросила и бросила горячая тема
4 декабря 2024, 15:09 7831
Украинский дрон атаковал центр Грозного: есть жертвы и разрушения
Украинский дрон атаковал центр Грозного: есть жертвы и разрушения обновлено
4 декабря 2024, 20:17 5142
Путин: Россия – самая привлекательная для инвесторов страна
Путин: Россия – самая привлекательная для инвесторов страна
4 декабря 2024, 20:13 1706
Может, отнять кресло президента у человека?
Может, отнять кресло президента у человека? главный вопрос
4 декабря 2024, 19:16 3880
Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец
Россия, Иран и «Хезболла» поняли: Асад не жилец наша аналитика
4 декабря 2024, 12:52 8769
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться