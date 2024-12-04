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Оппозиция начала процедуру импичмента президента
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Оппозиция начала процедуру импичмента президента

Пало правительство Франции

4 декабря 2024, 23:39 941

Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Кабинет теперь должен уйти в отставку.

Для принятия этого решения требовалось минимум 289 голосов. За него проголосовал 331 депутат.

Это первый случай падения французского правительства в результате вотума недоверия с 1962 года, когда в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду. Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней.

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