Пало правительство Франции

Депутаты Национального собрания Франции большинством голосов поддержали вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье. Кабинет теперь должен уйти в отставку.

Для принятия этого решения требовалось минимум 289 голосов. За него проголосовал 331 депутат.

Это первый случай падения французского правительства в результате вотума недоверия с 1962 года, когда в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду. Барнье стал самым недолговечным премьером Франции, проработав на своем посту всего 90 дней.