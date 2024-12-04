Захарова назвала Зеленского «выродком, угробившим свой народ»

Решение Владимира Зеленского подготовить санкции против Грузии связано с его злобой, поскольку в Тбилиси нашли в себе силы не повторить украинский сценарий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?" - написала она в своем Telegram-канале.