Грозное заявление МИД Азербайджана против послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии

МИД Азербайджана обвинил послов США, ЕС, Великобритании и Швейцарии в Баку во вмешательстве в судебную систему Азербайджана.

"Мы решительно отвергаем заявления послов США, Европейского союза, Великобритании и Швейцарии, сделанные во время мероприятия в Баку 4 декабря в связи с утверждениями о задержании "журналистов" и "политических активистов" в Азербайджане. Эти заявления являются открытой попыткой подорвать независимость судебной системы Азербайджана", - говорится в заявлении МИД.

Дипведомство Азербайджана отмечает, что вмешательство в ход расследования недопустимо.