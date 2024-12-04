Политик Алеко Элисашвили напал на общественного деятеля Али Бабаева в Тбилиси

Один из лидеров коалиции "Сильная Грузия" от партии "Граждане" Алеко Элисашвили задержан по факту нападения на главу Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаева. Об этом сообщает МВД Грузии.

Против А.Элисашвили выдвинуто уголовное обвинение по статье 156 УК ч.2 (преследование с применением насилия или угрозой применения насилия).