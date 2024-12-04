Политик Алеко Элисашвили напал на общественного деятеля Али Бабаева в Тбилиси
Один из лидеров коалиции "Сильная Грузия" от партии "Граждане" Алеко Элисашвили задержан по факту нападения на главу Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаева. Об этом сообщает МВД Грузии.
Против А.Элисашвили выдвинуто уголовное обвинение по статье 156 УК ч.2 (преследование с применением насилия или угрозой применения насилия).
Бабаев заявил журналистам, что Элисашвили оскорбил его "словесно и физически". Инцидент произошел 2 декабря в районе Филармонии в центре Тбилиси. Бабаев утверждает, что ему пришлось обратиться к врачам.
Али Бабаев утверждает, что зашел в аптеку и услышал брань в свой адрес. "В адрес меня и моей команды были высказаны всевозможные оскорбления. Говорили, что я раб России, угрожали мне. Я обернулся и увидел Элисашвили... слово за слово, и вдруг он меня ударил".