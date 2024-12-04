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Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
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Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

Генсек НАТО: Россия расплачивается с Ыном ракетными и ядерными программами

02:00 307

Кремль расплачивается с диктаторским режимом Ким Чен Ына за северокорейских военных, которых Пхеньян направляет в РФ для участия в войне против Украины, передачей технологий для ракетной и ядерной программ КНДР.

Об этом рассказал генсек НАТО Марк Рютте.

Чиновник акцентирует внимание на том, что такое сотрудничество Москвы и Пхеньяна угрожает Корейскому полуострову и даже США.  Растущее сближение РФ, КНДР и Ирана подчеркивает глобальный характер угроз, с которыми вскоре столкнется Североатлантический альянс, добавил генсек.  Рютте призвал Европу и Северную Америку к объединению усилий для противодействия угрозам, которые возникают в результате российского вторжения в Украину.

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