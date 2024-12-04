Генсек НАТО: Россия расплачивается с Ыном ракетными и ядерными программами

Кремль расплачивается с диктаторским режимом Ким Чен Ына за северокорейских военных, которых Пхеньян направляет в РФ для участия в войне против Украины, передачей технологий для ракетной и ядерной программ КНДР.

Об этом рассказал генсек НАТО Марк Рютте.

Чиновник акцентирует внимание на том, что такое сотрудничество Москвы и Пхеньяна угрожает Корейскому полуострову и даже США. Растущее сближение РФ, КНДР и Ирана подчеркивает глобальный характер угроз, с которыми вскоре столкнется Североатлантический альянс, добавил генсек. Рютте призвал Европу и Северную Америку к объединению усилий для противодействия угрозам, которые возникают в результате российского вторжения в Украину.