План транзита казахстанской нефти через Азербайджан отменяется

После того как Казахстан объявил о планах резкого увеличения поставок нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заявила, что такое невозможно. Основной причиной является наличие серы в казахстанской нефти: это снижает качество транспортируемой по БТД азербайджанской Azeri Light. Напомним, о планах Казахстана значительно увеличить экспорт нефти через турецкий терминал Джейхан 25 ноября заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, страна намерена нарастить добычу нефти и увеличить объемы ее транспортировки по БТД с текущих 1,5 миллиона до 20 миллионов тонн в год. В настоящее время более 80 процентов казахстанской нефти экспортируется через Россию, преимущественно через терминал Новороссийска. Зависимость Казахстана от России в экспорте нефти предоставляет Москве мощный рычаг давления на Астану, и с февраля 2022 года Россия неоднократно пользовалась этим инструментом. В частности, работа двух терминалов по приему нефти в Новороссийске была приостановлена якобы из-за «сильного шторма на море», что привело к резкому снижению объемов экспорта казахстанской нефти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству диверсифицировать маршруты экспорта нефти. Одним из альтернативных вариантов является нефтепровод БТД, по которому Казахстан за последние годы увеличивает транспортировку. В настоящее время объем поставок составляет 1,5 миллиона тонн в год. По данным агентства Reuters, азербайджанская сторона заявляет, что максимальный объем нефти, который может быть принят по трубопроводу БТД, составляет 2,2 миллиона тонн в год. Это ограничивает усилия Астаны по сокращению зависимости от России в нефтяном экспорте. Согласно соглашению, подписанному в марте этого года между казахстанской компанией «КазМунайГаз» и Государственной нефтяной компанией Азербайджана, предусмотрено постепенное увеличение объемов транспортировки казахстанской нефти по БТД с текущих 1,5 миллиона тонн до 2,2 миллиона тонн. В интервью агентству Reuters компания SOCAR заявила, что экспорт Казахстана через Азербайджан может вырасти только до ранее согласованного уровня из-за продолжающихся обсуждений по вопросу качества нефти. «В настоящее время мы можем взять из Казахстана по БТД не более 2,2 миллионов тонн, чтобы не портить качество», — сказал вице-президент SOCAR Эльшад Насиров. «Покупатели ценят низкое содержание серы в нефти Azeri Light на выходе из БТД», — добавил он.

Основной сорт нефти CPC Blend в Казахстане — это легкая сернистая нефть, продаваемая со значительной скидкой по сравнению с флагманским сортом BTC в Азербайджане, который представляет собой более простую в очистке среднюю малосернистую нефть. Экспорт нефти из Казахстана, крупнейшей в мире страны, не имеющей выхода к морю, составляет более 1,4 процента мировых поставок, или примерно 1,4 миллиона баррелей в день (б/с). Ранее обсуждалась возможность транспортировки до 5 миллионов тонн казахстанской нефти в год через другой экспортный нефтепровод Азербайджана Баку — Супса в черноморский терминал Супса в Грузии. Однако, как заявил вице-президент SOCAR Насиров, в настоящее время такие переговоры не ведутся. Потоки Баку-Супса были приостановлены в 2022 году, поскольку экспорт нефти по трубопроводу БТД считается более привлекательным с точки зрения логистики для экспорта азербайджанской нефти. Казахстанский аналитик по вопросам нефти и газа Абзал Нарымбетов в интервью агентству «Казинформ» заявил, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, обладающий потенциалом транспортировки 60 миллионов тонн нефти в год, может стать важной альтернативой для транспортировки казахстанской нефти. По его словам, снижение объемов добычи нефти в Азербайджане привело к тому, что BTC в настоящее время использует лишь половину своей мощности.

«В Азербайджане добыча нефти снижается, а внутреннее потребление растет. У Казахстана есть возможность занять освободившиеся мощности. Поставки по БТД снизят зависимость от российских маршрутов», — сказал Нарымбетов. Однако он отметил, что существуют определенные проблемы, препятствующие значительному увеличению транспортировки казахстанской нефти по трубопроводу БТД. По словам Нарымбетова, одной из таких проблем является высокая стоимость транспортировки. Так, доставка одной тонны нефти по БТД обходится в 120 долларов, тогда как по трубопроводу через территорию России — всего 38 долларов. Кроме того, для обеспечения доставки казахстанской нефти в Баку необходимо реализовать проекты по расширению инфраструктуры в порту Актау. «Главная проблема — доставка нефти в Баку. С месторождений ее везут танкерами в Актау, а оттуда танкерами через Каспийское море. Это трудоемкий процесс, требующий затрат на хранение и ожидание. Расширение поставок до 20 миллионов тонн потребует модернизации инфраструктуры. Сегодня порт Актау может переваливать всего пять-шесть миллионов тонн нефти в год. Для увеличения объемов придется расширить мощности порта в три раза, построить дополнительные терминалы для хранения и погрузки. Это потребует значительных капиталовложений», — сказал Нарымбетов. Альтернативой снижению затрат может стать строительство нефтепровода по дну Каспийского моря. Однако это осложняется правовыми проблемами вокруг Каспийского моря, которое делят пять государств. «Без соглашения между пятью прикаспийскими государствами строительство нефтепровода невозможно. Поэтому Казахстану остается полагаться на танкерные перевозки, что существенно увеличивает издержки», — сказал Нарымбетов.