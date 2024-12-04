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Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
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Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

Начальник Генштаба России предложил кораблям США отойти на безопасное расстояние

02:57 311

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на прошлой неделе позвонил председателю Объединенного комитета начальников штабов США генералу Чарльзу Брауну.

Как пишет ABC, Герасимов позвонил Брауну 27 ноября и предупредил о грядущих испытательных пусках гиперзвуковых ракет с российских военных кораблей в Средиземном море. Он предложил американским кораблям отойти на безопасное расстояние. 3 декабря российское Министерство обороны объявило об этом испытании публично, оно состоялось в восточной части Средиземного моря.

Валерий Герасимов

По данным New York Times, Герасимов также сказал американскому коллеге, что испытание новой ракеты, которую Кремль называет «Орешник», было запланировано задолго до того, как администрация Байдена разрешила Украине применять ATACMS по целям на признанной территории России. Путин представлял удар этой ракетой как ответ на первый удар ATACMS по российской территории.

ABC и New York Times сообщают о содержании беседы со слов анонимных источников в Пентагоне. Пресс-секретарь Брауна, капитан Джерил Дорси, подтвердил факт звонка и добавил, что «по просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о содержании звонка по своей инициативе», цитирует NYT.

Москва не прокомментировала данную беседу и обнародованные западной печатью факты.

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