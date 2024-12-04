Серый кардинал Украины ведет переговоры с людьми Трампа

Осведомленный анонимный источник рассказал Reuters, что украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента, украинским «серым кардиналом» Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с Майком Уолтцем, которого президент Дональд Трамп намерен назначить своим советником по национальной безопасности, и Китом Келлогом, который при Трампе займет пост посланника по урегулированию конфликта в Украине.

Дополнительных подробностей источник не сообщил.

Переходная администрация Трампа отказалась от комментариев.