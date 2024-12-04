Один из руководителей спецназа Грузии в знак протеста ушел в отставку

Начальник отдела оперативного планирования спецназа Грузии Ираклий Шаишмелашвили подал в отставку. Об этом сообщает грузинский телеканал "Мтавари".

Он опубликовал в соцсети пост, в котором опубликовал заявление на увольнение. К посту он прикрепил флаг Грузии и Евросоюза.

Его пост уже прокомментировала Президент Грузии Саломе Зурабишвили: "В Европу достойно! Достойный грузин!".

А тем временем, телеканал обнародовал личности сотрудников спецназа МВД Грузии, принимавшего участие в разгоне акций протеста.

"Эти силовики уже более недели жестоко расправляются с людьми, протестующими против передачи страны России нелегитимным правительством Грузии. Спецназовцы Иванишвили действуют без опознавательных номеров и в масках, чтобы скрыть свою личность. Однако теперь их имена узнает вся Грузия, а также их семьи, друзья и близкие", - говорится в сообщении.