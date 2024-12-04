Секретные переговоры Пашиняна с Алиевым слил Агазарян
4 ноября депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Овик Агазарян был исключен из рядов партии, а также выведен из парламентской фракции, но при этом сохранив парламентский мандат, теперь уже в качестве независимого депутата.
Официальное решение об исключении Агазаряна из партии «Гражданский договор» обосновано «неэтичным поведением депутата и занятиями незаконным бизнесом».
Проблемы у Агазаряна начались после его словесной перепалки в октябре этого года с тогдашним главой Следственного комитета Армении Аргишти Карамяном, чуть было не переросшей в мордобой.
Вскоре после этого Карамян, как и несколько других высокопоставленных чиновников, был отправлен в отставку, участвовавший в конфликте депутат Нарек Зейналян сложил свои депутатские полномочия, а вот Агазарян сделать это отказался, несмотря на публичный призыв премьер-министра Пашиняна.
В итоге Агазаряна исключили из партии.
Глава парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян заявил, что Агазарян передавал в прессу информацию с заседаний фракции и других обсуждений, включая данные, касающиеся вопросов государственной безопасности, не подлежащие публикации. И хотя Конджорян не уточнил, о какой именно информации идет речь, позже спикер парламента Ален Симонян сообщил журналистам, что Агазарян «сливал» в прессу сведения о переговорах премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, детали которых обсуждались на закрытом заседании парламентской фракции партии «Гражданский договор».
По словам Алена Симоняна, за слив в прессу важной информации он хотел своими руками задушить коллегу.
«Честно говоря, до недавних пор я всячески пытался защитить господина Агазаряна, - отметил спикер парламента Армении. - Но после вчерашнего заседания (правления партии «Гражданский договор» – ред.) лично хотел его задушить… Господин Агазарян не раскаялся в своих поступках, более того, был настроен агрессивно. Настолько, что начали закрадываться сомнения в его адекватности».
Между тем, сам Овик Агазарян в беседе с журналистами опроверг факт слива конфиденциальной информации. Депутат напомнил, что, помимо него, в заседаниях фракции участвуют 60-70 человек, любой из которых мог сделать то, что приписывается ему.
Прав, Агазарян признался, что иногда передавал журналистам сведения, не подлежащие огласке.
«Но это вовсе не значит, что я целенаправленно и регулярно сливал конфиденциальную информацию», - заявил теперь уже независимый депутат парламента Армении.