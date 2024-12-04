USD 1.7000
EUR 1.7868
RUB 1.6190
Подписаться на уведомления
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Новость дня
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

США вводят санкции против правительства Грузии

срочно в номер
03:32 910

Власти США готовятся задействовать дополнительные меры в отношении Грузии, в том числе санкции, в связи с проходящими в стране акциями протеста, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"США солидарны с народом Грузии и их демократическими устремлениями. Те, кто подрывают демократические процессы или институты в Грузии, включая тех, кто подавляет право грузинских граждан на свободу мирных собраний и волеизъявления, будут привлечены к ответственности. В дополнение к объявленному ранее всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества Соединенные Штаты готовятся сейчас задействовать имеющиеся у нас инструменты, включая дополнительные санкции", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.

Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце обновляется, видео
4 декабря 2024, 23:16 8132
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона наша корреспонденция
4 декабря 2024, 21:14 6140
Повстанцы приближаются к российской базе. У Путина три варианта
Повстанцы приближаются к российской базе. У Путина три варианта о развитии ситуации
4 декабря 2024, 19:37 8021
Может, отнять кресло президента у человека?
Может, отнять кресло президента у человека? главный вопрос
4 декабря 2024, 19:16 4738
Кто такой аль-Джулани? И почему он стал лидером повстанцев?
Кто такой аль-Джулани? И почему он стал лидером повстанцев? подробности WSJ
4 декабря 2024, 22:04 3693
Аресты в Грузии: изымают коктейли Молотова и пиротехнику
Аресты в Грузии: изымают коктейли Молотова и пиротехнику фото; видео; обновлено 21:39
4 декабря 2024, 21:39 5892
Синдром ГКЧП: вспыхнул ярко – сгорел стремительно
Синдром ГКЧП: вспыхнул ярко – сгорел стремительно главная тема
4 декабря 2024, 16:53 4402
Поматросила и бросила
Поматросила и бросила горячая тема
4 декабря 2024, 15:09 8480
Украинский дрон атаковал центр Грозного: есть жертвы и разрушения
Украинский дрон атаковал центр Грозного: есть жертвы и разрушения обновлено
4 декабря 2024, 20:17 6648
Путин: Россия – самая привлекательная для инвесторов страна
Путин: Россия – самая привлекательная для инвесторов страна
4 декабря 2024, 20:13 2141

ЭТО ВАЖНО

Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце обновляется, видео
4 декабря 2024, 23:16 8132
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона
Вот кто приведет мир к ядерной войне – алкаш во главе Пентагона наша корреспонденция
4 декабря 2024, 21:14 6140
Повстанцы приближаются к российской базе. У Путина три варианта
Повстанцы приближаются к российской базе. У Путина три варианта о развитии ситуации
4 декабря 2024, 19:37 8021
Может, отнять кресло президента у человека?
Может, отнять кресло президента у человека? главный вопрос
4 декабря 2024, 19:16 4738
Кто такой аль-Джулани? И почему он стал лидером повстанцев?
Кто такой аль-Джулани? И почему он стал лидером повстанцев? подробности WSJ
4 декабря 2024, 22:04 3693
Аресты в Грузии: изымают коктейли Молотова и пиротехнику
Аресты в Грузии: изымают коктейли Молотова и пиротехнику фото; видео; обновлено 21:39
4 декабря 2024, 21:39 5892
Синдром ГКЧП: вспыхнул ярко – сгорел стремительно
Синдром ГКЧП: вспыхнул ярко – сгорел стремительно главная тема
4 декабря 2024, 16:53 4402
Поматросила и бросила
Поматросила и бросила горячая тема
4 декабря 2024, 15:09 8480
Украинский дрон атаковал центр Грозного: есть жертвы и разрушения
Украинский дрон атаковал центр Грозного: есть жертвы и разрушения обновлено
4 декабря 2024, 20:17 6648
Путин: Россия – самая привлекательная для инвесторов страна
Путин: Россия – самая привлекательная для инвесторов страна
4 декабря 2024, 20:13 2141
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться