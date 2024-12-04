США вводят санкции против правительства Грузии

Власти США готовятся задействовать дополнительные меры в отношении Грузии, в том числе санкции, в связи с проходящими в стране акциями протеста, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"США солидарны с народом Грузии и их демократическими устремлениями. Те, кто подрывают демократические процессы или институты в Грузии, включая тех, кто подавляет право грузинских граждан на свободу мирных собраний и волеизъявления, будут привлечены к ответственности. В дополнение к объявленному ранее всеобъемлющему пересмотру двустороннего сотрудничества Соединенные Штаты готовятся сейчас задействовать имеющиеся у нас инструменты, включая дополнительные санкции", - говорится в распространенном заявлении Блинкена.