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Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце
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Протурецкая армия отрезала пути РКК. Манбидж в кольце

Министр обороны Кореи извинился… и ушел в отставку

03:57 301

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль принял отставку министра национальной обороны Ким Ён Хёна.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее южнокорейские СМИ передавали, что министр национальной обороны рекомендовал президенту ввести военное положение.

4 декабря Ким Ён Хён извинился перед согражданами, заявил, что несет ответственность за ситуацию с военным положением, и подал в отставку.

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