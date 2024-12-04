Министр обороны Кореи извинился… и ушел в отставку
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Президент Республики Корея Юн Сок Ёль принял отставку министра национальной обороны Ким Ён Хёна.
Об этом сообщило агентство Yonhap.
Ранее южнокорейские СМИ передавали, что министр национальной обороны рекомендовал президенту ввести военное положение.
4 декабря Ким Ён Хён извинился перед согражданами, заявил, что несет ответственность за ситуацию с военным положением, и подал в отставку.
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