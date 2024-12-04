Шольц непреклонен: Никаких ударов по России!

Германия не намерена предоставлять Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по возвращении из Киева, выступая в Бундестаге.

"Я буду по-прежнему делать все для того, чтобы не произошло эскалации, войны между Россией и НАТО. Поэтому, на мой взгляд, мои решения неизменно правильные: мы не разрешим наносить удары опасным оружием, которое поставили, вглубь российской территории. Это же касается крылатых ракет", — сказал Шольц.