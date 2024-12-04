Последнее слово Израиля… А Трамп угрожает

Напомним, что первый этап предусматривал прекращение огня на шесть недель, вывод израильских войск из населенных районов сектора Газа, освобождение заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Судя по информации, эти рамки "существенно не отличаются от предложений, которые обсуждались в августе, но не были реализованы".

В понедельник и во вторник в Каире Израиль обновил и передал радикальному движению ХАМАС предложения по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении находящихся там заложников, сообщ ает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Axios пишет, что, по мнению израильских чиновников, прекращение огня в Ливане и давление со стороны избранного президента США Дональда Трампа могут открыть путь к возобновлению переговоров, которые были в тупике в течение трех месяцев.

Один из советников Трампа сказал Axios, что избранный президент поддерживает сделку, если она приемлема для Израиля. Он добавил, что "Трамп хочет, чтобы такая сделка была реализована как можно скорее и без задержек, до 20 января, инаугурации президента США".

Это подтвердил и премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью телеканалу Sky News. Между тем, как ранее сообщалось Катар вернулся в процесс в качестве посредника на переговорах между Израилем и ХАМАС.

"Мы слышали это от команды Трампа, что они хотят, чтобы сделка с ХАМАС была решена сейчас - даже сегодня", - сказал Аль Тани.

"Мы надеемся справиться с ситуацией до того, как Трамп вступит в должность, потому что у нас есть приоритеты по стабилизации ситуации в Газе и по восстановлению региональной безопасности", - отметил катарский премьер.