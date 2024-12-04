Именно через Азербайджан Россия выйдет к портам Грузии и Турции

Как известно, транспортная экономика - одна из ключевых сфер российско-азербайджанского и российско-казахстанского взаимодействия. Азербайджанский железнодорожный транзит для России — это выход к портам Грузии и Турции, в то время, как казахстанские "ворота" для России сопоставимы по значению с крупнейшим морским портом. К примеру, ежегодный грузооборот Россия-Казахстан составляет около 110 миллионов тонн. Для сравнения порт в 2022 году Усть-Луга (российский торговый порт в Финском заливе – ред.) обработал 124 миллиона тонн. Естественно, это разные направления, разные типы грузов и точек "досягаемости" для транспорта, но значение сопоставимо.

Поэтому Россия готова принимать участие как в процессе развития западного сегмента на территории Ирана, так и в программе модернизации магистральной инфраструктуры Казахстана, включая терминалы в направлениях своих основных экспортных потоков. Напомним, что весной, на уровне отраслевых экспертов, был опубликован список задач развития западного сегмента Международного Транспортного Коридора «Север-Юг» (от территории РФ до портов Персидского залива), включивший следующие позиции: - необходимость урегулировать вопросы имущественных прав на землю вдоль железнодорожного полотна и станций на маршруте; - зафиксировать принципы защиты инвестиций. Речь идёт о комплексном развитии логистической, складской и сервисной инфраструктуры вдоль железных дорог и автомагистралей МТК «Север-Юг»; - определить уполномоченные организации, имеющие необходимую компетенцию и административный ресурс для комплексного решения вопросов развития. В данном случае решение было найдено на уровне двусторонних межправительственных комиссий; - создать или определить сквозной логистический сервис по перевозкам на МТК. Работа в этом направлении продвигается как на восточном, так и на западном сегментах МТК «Север-Юг»; - утвердить механизм согласования тарифных ставок на транспортировку товаров по всему маршруту следования, а также на предоставление полного комплекса мультимодальных логистических услуг; - проработать и утвердить технико-экономическое обоснование транспортно-логистического хаба в портовой зоне иранского Бендер-Аббас.

Хотя эти задачи были определены в качестве целевых ориентиров среднесрочной перспективы, объем грузооборота на западном и восточном сегменте последовательно возрастает, даже несмотря на сложности, вызванные экономическими санкциями, наложенными на Россию и Иран. Данная тема обсуждалась на очередном заседании Экономического совета СНГ под председательством заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука. В ходе визита Владимира Путина в Казахстан, главы РЖД и казахстанских железных дорог договорились создать совместное предприятие своих дочерних структур - соответственно, «РЖД Логистика» и «КТЖ Экспресс» - для обеспечения бесшовной логистики по восточному сегменту МТК «Север-Юг». Также, как и на западном сегменте МТК, здесь действует 50-процентная тарифная скидка. Единый логистический оператор на восточном сегменте "Север-Юг" будет создан по аналогии Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК) внутри ЕАЭС, которая уже не первый год обеспечивает транзит китайских контейнеров по железнодорожной сети в сторону Беларуси и далее в Польшу. На это мало кто обращает внимание, но данный транспортный поток не остановился даже сейчас, поскольку европейские санкции на этот маршрут не распространялись.